Французький Марсель на своєму офіційному сайті презентував нові комплекти форм на наступний сезон.

Технічним спонсором "провансальців", у складі яких виступає українець Руслан Маліновський, є компанія Puma.

Домашній комплект виконаний у традиційному білому кольорі, а виїзний – у синьому. Третя та резервна форма має чорний колір.

Inspired by the elements and the people who have shaped the city's history, the new jerseys of Olympique de Marseille are rooted in the history of the city 🔵⚪️ pic.twitter.com/PhSsWUeq9a