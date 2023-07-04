Технічним спонсором команди, за яку виступає українець Руслан Маліновський, є компанія Puma.
ФК Марсель
04 липня 2023, 11:55
Французький Марсель на своєму офіційному сайті презентував нові комплекти форм на наступний сезон.
Технічним спонсором "провансальців", у складі яких виступає українець Руслан Маліновський, є компанія Puma.
Домашній комплект виконаний у традиційному білому кольорі, а виїзний – у синьому. Третя та резервна форма має чорний колір.
Зазначається, що при створенні нових форм клуб надихнувся стихіями та людьми давньогрецького міста-держави Фокей. Потім було засновано місто Марсель.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Марсель посів третє місце у турнірній таблиці Ліги 1.