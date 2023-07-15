Габонський форвард може продовжити кар'єру у Франції.
П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
15 липня 2023, 16:59
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у послугах 34-річного габонца зацікавлений Марсель, де є особиста зацікавленість у переході від нового головного тренера Марселіно Тораля.
Також зазначається, що окрім "провансальців" футболіста хочуть бачити у Саудівській Аравії, але заради переходу Марсель готовий зробити Обамеянга однією із ключових фігур своєї команди.
Керівництво клубу чекає на відповідь від Обамеянга і якщо вона буде позитивна, Марсель почне переговори з Челсі, який готовий відпустити гравця.
Раніше повідомлялося, що Марсель посилив свій склад Ренаном Лоді.