Франция

Гакон Гаральдссон підписав контракт до літа 2028 року.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Копенгагена Гаконом Гаральдссоном.

Угода з 20-річним ісландцем, який став відкриттям минулого сезону у Данії, розрахована до літа 2028 року.

Минулого сезону Гаральдссон провів 43 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач. Його команда при цьому оформила золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок країни.

Також на рахунку Гакона вже 11 матчів у складі збірної Ісландії, де він забив один м'яч.