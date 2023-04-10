Українець знову відзначився у Шотландії.
Гіберніан, іnstagram.com/kolia_kuharevich
10 квітня 2023, 00:55
Нападник шотландського Хіберніана Микола Кухаревич останнім часом грає досить мало, виходячи на заміни.
Сьогодні, 9 квітня, його команда на виїзді у рамках 31 туру чемпіонату Шотландії зустрічалась із аутсайдером чемпіонату — Данді Юнайтед.
Кухаревич вийшов на поле із лави запасних на 58 хвилині при рахунку 1:0 не на користь його команди. На 70 хвилині від зрівняв рахунок.
Цей гол не допоміг Хіберніану здобути бодай нічию — вони пропустили на 90 хвилині. У цьому сезоні Кухаревич провів 14 матчів, забив 5 голів та віддав 1 асист.