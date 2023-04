Нападник шотландського Хіберніана Микола Кухаревич останнім часом грає досить мало, виходячи на заміни.

Сьогодні, 9 квітня, його команда на виїзді у рамках 31 туру чемпіонату Шотландії зустрічалась із аутсайдером чемпіонату — Данді Юнайтед.

Кухаревич вийшов на поле із лави запасних на 58 хвилині при рахунку 1:0 не на користь його команди. На 70 хвилині від зрівняв рахунок.

STOP THAT MYKOLA! 🔥



A brilliant touch and finish from the substitute and Hibernian are level! 💥 pic.twitter.com/wiOlHo61nt