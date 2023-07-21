Франция

Захисник буде виступати на батьківщині.

Після того, як Барселона домовилась з Умтіті про розірвання контракту, французький захисник знаходиться в пошуках нової команди.

Як повідомляє видання RMC Sport, 29-річний футболіст домовився про підписання контракту з представником Ліги 1 — Ліллем, який очолює Паулу Фонсека.

Стверджується, що Умтіті вже пройшов медичне обстеження.

Зазначимо, що сезон-2022/23 французький захисник провів у Лечче на правах оренди, де провів 25 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Умтіті зацікавив представника чемпіонату Італії — Рому.