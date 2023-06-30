Іспанія

Захисник покинув каталонців.

Барселона та центральний захисник Самуель Умтіті дійшли обопільної згоди щодо майбутнього француза.

Як повідомляє офіційний сайт каталонців, сторони розірвали контракт — Умтіті покинув команду на правах вільного агента.

Зазначимо, що угода між сторонами була розрахована ще на три роки — до літа 2026.

Сумарно Самуель Умтіті провів за Барселону 133 поєдинки, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона сказала Умтіті знайти команду до кінця червня.