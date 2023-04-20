Італія

Француз може перейти у римський клуб.

Центральний захисник Барселони Самюель Умтіті може стати гравцем Роми, про це пише sports.es.

За інформацією джерела, скаути римської команди вважають, що Самюель ідеально підійде під тактичні вимоги Моурінью, і це було б економічно вигідним переходом. Барселона вимагає трансфер гравця, клуб не цікавить оренда. Нагадаємо, що зараз француз виступає на правах оренди в Лечче.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький захисник провів 17 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Самуеля Умтіті претендує Мілан.