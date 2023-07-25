Франция

У складі "провансальців" футболіст виступатиме під 23 номером.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Вотфорда Ісмаїлом Сарром.

Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу 25-річного сенегальця склала близько 13 мільйонів євро.

Також наголошувалося, що контракт із футболістом розрахований на п'ять років.

Минулого сезону Сарр провів 39 матчів, у яких забив десять голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що склад Марселя, в якому виступає українець Руслан Маліновський, посилив колишній форвард Челсі П'єр-Емерік Обамеянг.