Воротар приєднався до парижан.
Арнау Тенас, ПСЖ
30 липня 2023, 16:12
ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання ексголкіпера Барселони Арнау Тенаса.
22-річний голкіпер підписав з клубом контракт до 2026 року.
У 2010 році Арнау Тенас приєднався до Барселони. Проте за першу команду так і не зіграв. В його активі 58 матчів за Барселону-Б, в яких він пропустив 59 голів.
Арнау Тенас був воротарем Іспанії, яка виграла Євро U-19 у 2019 році. Він також брав участь в останньому молодіжному Євро, де його команда поступилась Англії з рахунком 0:1.
"Я дуже радий приєднатися до цього великого клубу і стати частиною воротарської родини Парі Сен-Жермен", — сказав Арнау Тенас.
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