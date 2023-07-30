Франция

Воротар приєднався до парижан.

ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання ексголкіпера Барселони Арнау Тенаса.

22-річний голкіпер підписав з клубом контракт до 2026 року.

У 2010 році Арнау Тенас приєднався до Барселони. Проте за першу команду так і не зіграв. В його активі 58 матчів за Барселону-Б, в яких він пропустив 59 голів.

Арнау Тенас був воротарем Іспанії, яка виграла Євро U-19 у 2019 році. Він також брав участь в останньому молодіжному Євро, де його команда поступилась Англії з рахунком 0:1.

"Я дуже радий приєднатися до цього великого клубу і стати частиною воротарської родини Парі Сен-Жермен", — сказав Арнау Тенас.

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