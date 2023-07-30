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Польські фанати закликають "зупинити українізацію Польщі".

В суботу, 29 липня, Шльонск вдома поступився Заглембє у другому турі чемпіонату Польщі (1:2). Цей матч так би й залишився в історії, якби не прикрий епізод, який спрямований проти українців, які переїхали в сусідню країну, тікаючи від російських окупантів.

Під час матчу ультрас господарів вивісили на трибунах антиукраїнські плакати, на яких було написано "Українці мордували дітей на Волині", "Зупиніть українізацію Польщі". Також польські вболівальники нецензурно висловлювались щодо Степана Бандери та УПА.

Варто відзначити, що кольори Шльонска, фанати якого активно протестували проти нашої держави, захищає український півзахисник Єгор Маценко.

Нагадаємо, що 9 вересня на стадіоні Шльонска у Вроцлаві збірна України зіграє проти Англії у матчі відбору на Євро-2024.

Раніше повідомлялось, що під Бахмутом загинув вболівальник Динамо Микола Кузнецов.