Франция

Нова угода з 24-річним австрійцем розрахована до літа 2027 року.

Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із центральним захисником Кевіном Дансо.

Нова угода з 24-річним австрійцем розрахована до літа 2027 року.

Зазначимо, що у літнє трансферне вікно гравцем дуже активно цікавився Наполі, але футболіст вирішив залишитися у складі віце-чемпіона Франції, щоб разом із ним зіграти у Лізі чемпіонів.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Минулого сезону Дансо провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.