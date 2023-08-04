Нова угода з 24-річним австрійцем розрахована до літа 2027 року.
Кевін Дансо, ФК Ланс
04 серпня 2023, 08:40
Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із центральним захисником Кевіном Дансо.
Нова угода з 24-річним австрійцем розрахована до літа 2027 року.
Зазначимо, що у літнє трансферне вікно гравцем дуже активно цікавився Наполі, але футболіст вирішив залишитися у складі віце-чемпіона Франції, щоб разом із ним зіграти у Лізі чемпіонів.
Минулого сезону Дансо провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.