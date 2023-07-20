Італія

Неаполітанцям потрібен новий оборонець.

Наполі після продажу Кіма в Баварію знаходиться в пошуках нового центрального захисника та звернув свою увагу на Лігу 1.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, неаполітанці хочуть підписати захисника Ланса Кевіна Дансо та вже почали перемовини, як з клубом, так і з гравцем.

Центральний захисник в минулому сезоні відіграв 40 матчів на клубному рівні, відзначившись голом та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у футболісті також зацікавлений інший представник чемпіонату Італії — Мілан.