Франция

Функціонер "провансальців" — про українського півзахисника.

Президент Марселя Пабло Лонгорія прокоментував роль Руслана Маліновського в системі нового наставника команди Марселіно.

"Є деякі гравці, які швидко адаптуються, і є гравці, які потребують більше часу. Маліновський був ідеальним для Тудора, але тут ми маємо подивитися, що він може зробити при Марселіно.

Потрібно проаналізувати значення Руслана у системі тренера. Завжди потрібно знаходити баланс із зарплатою", — цитує функціонера Football Club de Marseille.

57-річний головний тренер має за плечима досвід роботи виключно на батьківщині — на чолі Леалтада, Спортінга з Хіхону, Рекреатіво Уельви, Расінга, Севільї, Вільярреала, Валенсії та Атлетіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Марселя Алексіс Санчес може перебратись в Саудівську Аравію.