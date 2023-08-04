Франция

Українець може змінити клубну прописку.

Майбутнє Руслана Маліновського в Марселі залишається під питанням, а його кандидатура зацікавила інші клуби.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, в українському півзахиснику зацікавлені два клуби.

Руслан Маліновський або може повернутись в Серію А, де його хоче бачити головний тренер Торіно Іван Юріч, або перебратись в турецьку першість — в Бешикташ.

В минулому сезоні український півзахисник відіграв 38 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше президент Марселя Пабло Лонгорія прокоментував роль Руслана Маліновського в системі нового наставника команди Марселіно.