Український хавбек може залишити команду до закриття літнього трансферного вікна.
Руслан Маліновський, Getty Images
12 серпня 2023, 17:38
Сьогодні, 12 серпня, відбудеться матч стартового туру французької Ліги 1, у якому Марсель прийме Реймс.
На жаль, український півзахисник Руслан Маліновський не потрапив у заявку "провансальців" на цей матч.
До цього українець також був відсутнім у заявці французького клубу на матч кваліфікації Ліги чемпіонів.
Раніше тренер Марселя Марселіно відверто заявив, що не розраховує на українця, який може залишити клуб.
Нагадаємо, матч Марсель — Реймс розпочнеться о 18:00 за київським часом.