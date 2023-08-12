Франція

Український хавбек може залишити команду до закриття літнього трансферного вікна.

Сьогодні, 12 серпня, відбудеться матч стартового туру французької Ліги 1, у якому Марсель прийме Реймс.

На жаль, український півзахисник Руслан Маліновський не потрапив у заявку "провансальців" на цей матч.

До цього українець також був відсутнім у заявці французького клубу на матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше тренер Марселя Марселіно відверто заявив, що не розраховує на українця, який може залишити клуб.

Нагадаємо, матч Марсель — Реймс розпочнеться о 18:00 за київським часом.