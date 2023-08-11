Італія

Українець не потрібен туринцям.

Руслан Маліновський зацікавив ряд клубів в поточне літнє трансферне вікно, проте, схоже, що інформація про Торіно була неправдивою.

Чутки про зацікавленість в українському футболістові спростував президент туринців Каіро.

"Я не знаю, як пішли чутки про Руслана Малиновського. Можу гарантувати, що його немає в нашому списку, і ми ніколи не вели переговорів з Марселем про його підписання", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стали відомі умови пропозиції Бешикташа щодо трансферу Маліновського.