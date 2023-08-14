Франція

Сербський півзахисник перебрався в Лігу 1.

Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Неманьї Матича, який раніше виступав за Рому.

Сторони підписали угоду строком на два сезони — до літа 2025 року. Фінансові деталі трансферну не розголошуються.

Матич став гравцем Роми минулого літа. За сезон він провів 63 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ренн відхилив солідну пропозицію Вольфсбурга щодо півзахисника Ловро Маєра.