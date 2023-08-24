Франція

Аргентинець згадав роки кар`єри в ПСЖ.

Лідер інтера Маямі Ліонель Мессі згадав свій перехід до лав ПСЖ, а також розповів, як він адаптується до життя в Маямі.

"Це було сімейне рішення, спроба подбати про благо сім'ї. Ми провели два складні роки в Парижі, ми не почували себе добре, і це дорого нам обійшлося.

Ми так вирішили(про переїзд в Маямі), щоб трохи наблизитись до того, якими ми були, коли жили в Барселоні – насолоджуватися повсякденністю разом з дітьми, тим, що в сім'ї все добре. Я хотів насолоджуватися грою щодня, чого не було раніше.

З багатьох причин ми вирішили, що Маямі буде відповідним місцем, і сьогодні ми впевнені, що не помилилися", — цитує Лео tycsports.

Раніше повідомлялось, що Мессі піднявся на третє місце в списку найкращих бомбардирів Інтера Маямі.