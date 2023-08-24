Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 серпня 2023 року, 17:00.
Рух, фото - Рух
24 серпня 2023, 12:55
В 1/16 фіналу Кубка України друголігова Скала 1911 не зуміла створити проблем представнику еліти Руху.
Лідер УПЛ забив два голи у ворота суперників. Героями зустрічі стали Квасниця і Столярчук — 2:0.
Рух крокує в 1/8 фіналу. Скала 1911 припиняє виступи в Кубку України.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Скала 1911 – Рух у четвертому етапі Кубка України-2023/24:
Скала 1911 — Рух 0:2
Голи: Квасниця, 16, Столярчук, 69.
Скала 1911: Завгородній, Николишин, Пастух, Петрик, Лебеденко, Цень, Цвик (Лісовик, 46), Іванченко, Авер’янов, Грабовецький (Лук’янченко, 46), Пучковський.
Рух: Герета, Альваренга, Слюсар, Холод, Лях, Довгий (Пастух, 55), Мисик (Теслюк, 55), Талелс, Плюман (Руніч, 46), Квасниця (Непейпієв, 73), Карабін (Столярчук, 63).
Попередження: Слюсар.