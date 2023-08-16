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Аргентинець розриває заокеанський футбол.

Зірка Інтера Маямі Ліонель Мессі увійшов до топ-3 найкращих бомбардирів в історії клубу.

Напередодні 36-річний аргентинець забив у ворота Філадельфії дальнім ударом в переможному матчі 1/2 фіналу Кубка ліг (4:1). Цей гол став шостим у дев'яти матчах за Маямі.

Зараз Мессі ділить 3-5 місця у списку найкращих бомбардирів в історії Інтер Маямі з нападником Джозефом Мартінесом і півзахисником Робертом Тейлором.

Найкращим бомбардиром в історії клубу залишається форвард Гонсало Ігуаїн, у нього 29 голів у 70 матчах. Другий — Леонардо Кампана (16 м'ячів у 52 іграх).

Дивіться огляд матчу Філадельфія Юніон — Інтер Маямі на Football.ua.