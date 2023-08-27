Франція

Італієць близький до переїзду в Катар.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Катару. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, хавбек готується до переходу в Аль-Арабі. Катарський клуб вже домовився з ПСЖ про трансфер. Наразі тривають перемовини між клубом і гравцем щодо фінансових умов контракту.

Раніше Верратті мав домовленість із саудівським Аль-Хілялем, але ПСЖ не влаштувала сума трансферу гравця. Крім саудитів, у послугах Марко були зацікавлені МЮ та Аль-Ахлі.

Верратті виступав за ПСЖ з 2012 року, однак у літнє міжсезоння парижани виставили його на трансфер, оскільки він не входить до планів нового головного тренера Луїса Енріке.