Україна

Форвард житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Форвард житомирського Полісся Пилип Будківський прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти Олександрії (3:0).

"Гра була дуже непростою, ви бачили, що в першому таймі були моменти в нашої команди, в суперника — не так багато, але в другому таймі ми трохи додали.

На початку другої половини вони місцями мали ініціативу, а вже згодом ми її перехопили і забили спочатку один, потім — другий. Стало легше, а згодом вже довели гру до розгрому гру.

Я вітаю весь Житомир і всіх вболівальників, з перемогою. Це дуже важлива перемога, будемо продовжувати працювати далі.

Думаю, такого результату вдалось досягнути за рахунок того, що ми додали попереду. Десь були трохи агресивнішими, а десь трохи холоднокровніше реалізовували моменти.

Свіжі футболісти, які вийшли на заміну, допомогли і ми разом здобули цю перемогу", — поділився своїми враженнями автор третього забитого голу Полісся нападник Пилип Будківський.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Полісся.