Франція

Марсельський Олімпік продовжує шукати заміну іспанцю Марселіно.

Марсель готовий призначити Дженнаро Гаттузо головним тренером. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори знаходяться на завершальній стадії.

За інформацією джерела, Дженнаро Гаттузо та його команда прибудуть сьогодні до Марселя, щоб завершити угоду. Контракт для італійця готовий, його треміни не розголошуються. Ба Більше, вже навіть заплановано перше тренування під керівництвом Гаттузо.

Останнім місцем роботи Гаттузо була Валенсія, а до цього він очолював Мілан, Наполі, Пізу, Палермо, ОФІ та Сьон.

Раніше на персону Гаттузо звертали увагу команди з Саудівської Аравії.