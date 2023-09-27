Англія

Українець все ще може переїхати на Туманний Альбіон.

Захисником донецького Шахтаря Миколою Матвієнком цікавиться ряд клубів Прем'єр-ліги, повідомляє TEAMtalk.

Раніше українського футоліста пов'язували з переходом в Брентфорд і Брайтон, але після того, як ці переговори провалилися, він підписав нову угоду зі своїм нинішнім клубом.

Тим не менш, у таборі Матвієнка вже вивчають можливі варіанти в АПЛ. Зокрема, повідомляється про інтерес до гравця з боку Вест Гема, Кристал Пелас, Евертона, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.

Зараз на рахунку 27-річного футболіста 175 матчів за Шахтар, а також 59 матчів за збірну України.

Наразі трансферна вартість Матвієнка складає 20 млн євро.