Німеччина

Баварія залишилась без вінгера.

Керманич Баварії Томас Тухель повідомив після перемоги в Кубку Німеччини над командою Пройссен Мюнстер (4:0), що Серж Гнабрі отримав травму та пропустить декілька тижнів.

"Він зламав передпліччя і вибув на кілька тижнів, завтра його прооперують. Це гірка втрата для нас", — сказав Тухель.

В цьому сезону на рахунку Гнабрі 1 гол в 6 матчах всіх турнірів.

Раніше повідомлялось, що Баварія може запропонувати за півзахисника Барселони більше 100 млн євро.