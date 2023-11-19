Француз в повному порядку.
Мбаппе, Getty Images
19 листопада 2023, 10:32
Вчора, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе зробив хет-трик у грі кваліфікації до Євро-2024 проти Гібралтару (14:0).
За інформацією Stats Foot, гравець ПСЖ встановив рекорд результативності у збірній Франції.
Завдяки цим голам Мбаппе подолав позначку у десять голів за французьку збірну у 2023 році. Він став першим футболістом, якому вдалося забити десять м'ячів за збірну Франції два роки поспіль. Протягом 2022-го року на рахунку Кіліана було 12 м'ячів за національну команду.
Загалом, Кіліан Мбаппе у 24-річному віці має за своїми плечима 72 матчі за збірну Франції та 42 забитих м'ячі.