Франція

Француз в повному порядку.

Вчора, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе зробив хет-трик у грі кваліфікації до Євро-2024 проти Гібралтару (14:0).

За інформацією Stats Foot, гравець ПСЖ встановив рекорд результативності у збірній Франції.

Завдяки цим голам Мбаппе подолав позначку у десять голів за французьку збірну у 2023 році. Він став першим футболістом, якому вдалося забити десять м'ячів за збірну Франції два роки поспіль. Протягом 2022-го року на рахунку Кіліана було 12 м'ячів за національну команду.

Загалом, Кіліан Мбаппе у 24-річному віці має за своїми плечима 72 матчі за збірну Франції та 42 забитих м'ячі.