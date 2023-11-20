Франція

Французька легенда вражена грою Кіліана.

Легенада французького футболу Тьєррі Анрі висловив своє захоплення грою нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Його слова наводить L’Equipe.

"Те, що він робить, не вкладається у голові. Але він змусив нас звикнути до своїх фантастичних виступів, це просто неймовірно. До того ж, він грає не в центрі атаки, насправді він грає по всій лінії нападу. Він не справжній інстинктивний бомбардир, але він забиває голи, віддає паси, він вміє робити майже все.

Проблема, коли ти дуже сильний, полягає в тому, що люди часто звертають увагу на те, чого ти не зробив, де ти зазнав невдачі або був поганий. У нас трохи завищені вимоги до нього.