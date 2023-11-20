Французька легенда вражена грою Кіліана.
Мбаппе та Анрі, Getty Images
20 листопада 2023, 15:19
Легенада французького футболу Тьєррі Анрі висловив своє захоплення грою нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Його слова наводить L’Equipe.
"Те, що він робить, не вкладається у голові. Але він змусив нас звикнути до своїх фантастичних виступів, це просто неймовірно. До того ж, він грає не в центрі атаки, насправді він грає по всій лінії нападу. Він не справжній інстинктивний бомбардир, але він забиває голи, віддає паси, він вміє робити майже все.
Проблема, коли ти дуже сильний, полягає в тому, що люди часто звертають увагу на те, чого ти не зробив, де ти зазнав невдачі або був поганий. У нас трохи завищені вимоги до нього.
Я часто це говорю, але повторю ще раз: давайте будемо щасливі, що він француз. Він двічі виходив у фінал чемпіонату світу, оформив хет-трик у одному з них. У нього вже 300 голів, а йому лише шістнадцять років (сміється).
Що ви хочете від мене почути? Це просто неймовірно. Давайте продовжимо спостерігати. Звичайно, він все ще може щось удосконалити, бо завжди можна розвиватись. Але 300 голів... Дехто навіть на тренуваннях стільки не забиває", — сказав колишній нападник збірної Франції.