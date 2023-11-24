Франція

29-річний бразилець має проблеми зі здоров'ям.

Захисник і капітан ПСЖ Маркіньйос не зможе допомогти своїй команді у двох найближчих поєдинках. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 29-річного бразильця невелике пошкодження правого підколінного сухожилля, через що він проходитиме лікування протягом найближчих десяти днів.

Таким чином, Маркіньйос пропустить найближчі матчі парижан проти Монако у Лізі 1 та Ньюкасла у Лізі чемпіонів.

Цього сезону Маркіньйос провів 14 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.