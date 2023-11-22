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Гравець бразильської збірної про інцидент на Маракані.

Черговий епізод Суперкласіко поміж збірними Бразилії та Аргентини, який цього разу мав місце на легендарному стадіоні Маракана в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу, відзначився масовими заворушеннями на трибунах.

Захисник бразильської збірної Маркіньйос прокоментував інцидент на Маракані.

"Ми переживали за сім'ї, жінок і дітей, яких ми бачили на трибунах у паніці.

Внизу, на полі, нам важко було зрозуміти, що відбувається, було дуже страшно", – сказав захисник "селесао".

Нагадаємо, що до масових заворушень також був залучений і воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес.