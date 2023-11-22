Гравець бразильської збірної про інцидент на Маракані.
МАРКІНЬЙОС, GETTY IMAGES
22 листопада 2023, 15:50
Черговий епізод Суперкласіко поміж збірними Бразилії та Аргентини, який цього разу мав місце на легендарному стадіоні Маракана в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу, відзначився масовими заворушеннями на трибунах.
Захисник бразильської збірної Маркіньйос прокоментував інцидент на Маракані.
"Ми переживали за сім'ї, жінок і дітей, яких ми бачили на трибунах у паніці.
Внизу, на полі, нам важко було зрозуміти, що відбувається, було дуже страшно", – сказав захисник "селесао".
Нагадаємо, що до масових заворушень також був залучений і воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес.