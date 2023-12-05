Франція

Румун має шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Екснаставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу може продовжити тренерську кар'єру в чемпіонаті Франції.

Як повідомляє PRO TV, румунський тренер веде переговори з Ліоном, який виграв сім чемпіонатів поспіль у Франції (2002-2008).

Наприкінці листопада керівництво Ліона звільнило Фабіо Гроссо, який пробув на посаді всього 2 місяці. Тимчасовим головним тренером "ткачів" призначено П’єра Сажа.

Наразі команда перебуває на останньому місці чемпіонату Франції, маючи в активі 7 очок після 13 турів.

Нагадаємо, що Мірча Луческу перебуває без роботи з початку листопада. Рішення щодо призначення Луческу можуть ухвалити найближчої середи ввечері після дербі з Марселем.

Також претендентом на посаду тренера "ткачів" є Хорхе Сампаолі.