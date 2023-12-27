Франція

Паризький клуб визначився із гравцями, на яких не розраховує в майбутньому.

Захисник Левен Кюрзава та нападник Юго Екітіке можуть залишити ПСЖ у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє RMC Sport із посиланням на Le Parisien.

За інформацією джерела, керівництво клубу не розраховує на двох футболістів, тому розглядатиме всі доступні пропозиції.

Нинішнього сезону Кюрзава провів лише один поєдинок, у якому відіграв на полі вісім хвилин. На рахунку Екітіке також одна зустріч і ті ж вісім зіграних хвилин.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе може вести переговори з будь-яким клубом з наступного тижня.