Воротар Андрій Лунін зіграє з перших хвилин в матчі Ла Ліги проти Мальорки, стверджує видання Madrid Xtra.

Матч Реал — Мальорка відбудеться 3 січня, початок поєдинку — о 20:15 за київським часом.

🚨 JUST IN: Lunin will start vs Mallorca! @jfelixdiaz pic.twitter.com/5m6EpiJhaL