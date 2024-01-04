Франція

Слова іспанського фахівця після перемоги в Суперкубку Франції.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Тулузою (2:0) в матчі за Суперкубок Франції. До речі, цей трофей став першим для Енріке в паризькому клубі.

"Вигравати трофеї завжди складно. До таких матчів важливо готуватися трохи інакше, ніж до решти, бути максимально ефективними.

Я задоволений, і зараз ми думаємо про те, щоб рухатися далі й намагатися вигравати нові трофеї.

Я не буваю задоволений на 100%, ми здатні грати краще. Тулуза була хороша в другому таймі", - сказав іспанець в ефірі Amazon Prime.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Тулуза в Суперкубку Франції-2024.