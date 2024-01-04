Англія

МЮ хоче підписати нового нападника.

Манчестер Юнайтед планують підписати нового форварда. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, в керівництві манкуніанського клубу розглядають Тімо Вернера з Лейпцига, Сєру Гірассі зі Штутгарта та Еріка Шупо-Моттінга з Баварії. До речі, раніше повідомлялось, що Баварія готова продати Шупо-Мотінга у січні.

Нагадаємо, що основний нападник команди Расмус Гойлунд провів в цьому сезоні 23 матчі та забив 6 голів, 1 з яких в Прем'єр-лізі.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Вернер хоче залишитися у Лейпцигу, щоб поборотися за місце у складі.