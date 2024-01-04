МЮ хоче підписати нового нападника.
ТІМО ВЕРНЕР - GETTY IMAGES
04 січня 2024, 09:32
Манчестер Юнайтед планують підписати нового форварда. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, в керівництві манкуніанського клубу розглядають Тімо Вернера з Лейпцига, Сєру Гірассі зі Штутгарта та Еріка Шупо-Моттінга з Баварії. До речі, раніше повідомлялось, що Баварія готова продати Шупо-Мотінга у січні.
Нагадаємо, що основний нападник команди Расмус Гойлунд провів в цьому сезоні 23 матчі та забив 6 голів, 1 з яких в Прем'єр-лізі.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Вернер хоче залишитися у Лейпцигу, щоб поборотися за місце у складі.