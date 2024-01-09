Франція

Президент паризького клубу навряд здивує когось своєю новою заявою.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підтвердив, що клуб хоче зберегти свого нападника Кіліана Мбаппе.

Чутки щодо потенційного трансферу 25-річного француза продовжують з'являтися, але у Парижі налаштовані втримати його.

"Я хочу, щоб Кіліан Мбаппе залишився у ПСЖ. Він найкращий гравець світу і найкращим клубом для нього є ПСЖ. Він є ключовим для нашого проекту", — заявив Аль-Хелаїфі.

У цьому сезоні лівий вінгер вже взяв участь у 24 матчах паризького клубу у всіх турнірах, відзначившись 25 голами і 3 асистами.

Нещодавно повідомлялося, що Реал може продати Вінісіуса, якщо підпише Мбаппе.