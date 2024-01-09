Президент паризького клубу навряд здивує когось своєю новою заявою.
Нассер Аль-Хелаїфі та Кіліан Мбаппе, Getty Images
09 січня 2024, 19:49
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підтвердив, що клуб хоче зберегти свого нападника Кіліана Мбаппе.
Чутки щодо потенційного трансферу 25-річного француза продовжують з'являтися, але у Парижі налаштовані втримати його.
"Я хочу, щоб Кіліан Мбаппе залишився у ПСЖ. Він найкращий гравець світу і найкращим клубом для нього є ПСЖ. Він є ключовим для нашого проекту", — заявив Аль-Хелаїфі.
У цьому сезоні лівий вінгер вже взяв участь у 24 матчах паризького клубу у всіх турнірах, відзначившись 25 голами і 3 асистами.
Нещодавно повідомлялося, що Реал може продати Вінісіуса, якщо підпише Мбаппе.