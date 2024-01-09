Франція

Президент ПСЖ вірить, що гравець не зашкодить клубу.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі заявив, що у нього з нападником Кіліаном Мбаппе є джентльменська угода, але не став розкривати її деталі.

Аль-Хелаїфі зазначив, що не буде коментувати подробиці згаданої угоди між ним та 25-річним французом:

"У мене з ним дуже хороші стосунки. Але ця угода між нами, і залишиться вона між нами", — сказав президент ПСЖ.

Функціонер також попросив залишити Мбаппе у спокої.

"Він ніколи нічого не зробить проти ПСЖ. Я довіряю Мбаппе. Він частина сім'ї", — додав Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, нещодавно президент ПСЖ заявив, що хотів би бачити Мбаппе у клубі і надалі.