Франція

Француз вкотре висловився щодо свого майбутнього.

Лівий вінгер ПСЖ Кіліан Мбаппе в інтерв'ю GQ Sports висловився щодо поворотного моменту у його кар'єрі, який стався після відходу з клубу Ліонеля Мессі та Неймара влітку 2023 року.

Француз розуміє, що колись настане і його черга залишити Париж, але він не хвилюється через це.

"Чимало чудових гравців, які сформували історію футболу, залишили Європу цього літа, і ми вступаємо у нову еру. Це стало частиною циклу цього виду спорту, тож в якийсь момент настане моя черга піти. Я не хвилююся через ці зміни. Я просто думаю про продовження своєї кар'єри і те, щоб йти своїм шляхом", — заявив гравець у листопаді, коли було записано інтерв'ю.

У цьому сезоні Мбаппе вже взяв участь у 25 матчах ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись 26 голами і 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що паризький клуб пропонує Мбаппе 70 мільйонів євро на рік.