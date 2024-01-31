Франція

Клуби вже ведуть переговори щодо бразильського півзахисника.

Опорний півзахисник Челсі Андрей Сантос може знову тимчасово залишити клуб, повідомляє видання Evening Standard.

"Сині" ведуть переговори зі Страсбуром щодо оренди 19-річного бразильця до кінця поточного сезону. На початку січня Сантоса відкликали з оренди у Ноттінгем Форест. Його контракт із Челсі розраховано аж до кінця червня 2030 року.

У першій половині сезону гравець взяв участь лише у двох матчах свого попереднього клубу у всіх турнірах. Зараз півзахисник перебуває у розташуванні збірної Бразилії U-23, яка бере участь у відборі на Олімпійські ігри-2024.

Зазначимо, що влітку 2023 року Страсбур оголосив про підписання угоди з консорціумом BlueCo, якому належить Челсі. На правах оренди за французький клуб вже виступає один гравець "синіх", а саме 19-річний бразильський правий вінгер Анжело.

Нагадаємо, нещодавно Страсбур віддав в оренду українського захисника Едуарда Соболя.