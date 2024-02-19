Суперник Шахтаря у Лізі Європи знову не зміг набрати три пункти в чемпіонаті.
Лопес, Getty Images
19 лютого 2024, 17:46
В рамках 22-го туру французької Ліги 1, Олімпік Марсель поступився на виїзді сенсаційному Бресту (1:0). Воротар "олімпійців" Пау Лопес різко відреагував на чергову втрату очок своєї команди. Цитує іспанця RMC Sport.
"Ми не заслуговуємо на право носити футболки Марселя. Все скінчено. Більше ніяких виправдань, досить вже.
Ми самі влипли в це лайно і тепер маємо взяти все у свої руки. Попереду ще три місяці ігор, вони будуть дуже важкими.
Потрібно бути чесними. Вперше з того часу, як я прийшов до Марселя, в моїй голові з'явилися думки, що ми не гідні носити цю форму. Колишні гравці, такі як Стів Манданда та Димитрі Пає продемонстрували, як це потрібно робити. Нам варто взяти все у свої руки.
Можна говорити про футбол, повторювати по п'ять-шість разів одне й те ж саме, але я втомився розмірковувати і виправдовуватися. Я сказав про це в роздягальні, ми всі в одному човні, досить цих виправдань.
Я не хочу, щоб хтось говорив: "у мене там болить, я не хочу грати". Досить. Якщо ми маємо такий менталітет, нам всім варто піти з цього клубу, ми не можемо продовжувати тут грати. Це не може так продовжуватися, місто на це не заслуговує, президент на це не заслуговує, ніхто на це не заслуговує", — видав емоційний спіч іспанський воротар Марселя.