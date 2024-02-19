Франція

Суперник Шахтаря у Лізі Європи знову не зміг набрати три пункти в чемпіонаті.

В рамках 22-го туру французької Ліги 1, Олімпік Марсель поступився на виїзді сенсаційному Бресту (1:0). Воротар "олімпійців" Пау Лопес різко відреагував на чергову втрату очок своєї команди. Цитує іспанця RMC Sport.

"Ми не заслуговуємо на право носити футболки Марселя. Все скінчено. Більше ніяких виправдань, досить вже.

Ми самі влипли в це лайно і тепер маємо взяти все у свої руки. Попереду ще три місяці ігор, вони будуть дуже важкими.

Потрібно бути чесними. Вперше з того часу, як я прийшов до Марселя, в моїй голові з'явилися думки, що ми не гідні носити цю форму. Колишні гравці, такі як Стів Манданда та Димитрі Пає продемонстрували, як це потрібно робити. Нам варто взяти все у свої руки.