Франція

Обидві команди втратили свої переможні серії в чемпіонаті.

ПСЖ у матчі 23 туру французької Ліги 1 на своєму полі втік від поразки від Ренна у компенсований час до другого тайму. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 33 хвилині, коли голом відзначився Амін Гуірі у складі гостей. На це парижани відповіли точним ударом Гонсалу Рамуша на сьомій компенсованій хвилині до другого тайму, коли він реалізував пенальті.

При цьому по грі парижани повністю переграли суперників, але не спромоглися реалізувати свої моменти. У Ренна лише один єдиний удар у площину воріт ПСЖ і той виявився результативним.

Таким чином, команда Луїса Енріке перервала серію з п'яти перемог поспіль у всіх турнірах. В активі ПСЖ 54 очки після 23 турів та впевнене лідерство у Лізі 1 перед Брестом з перевагою в 11 балів. Для Ренна це могла бути восьма перемога поспіль у чемпіонаті, але не склалося – на їхньому рахунку 35 очок та сьоме місце.

ПСЖ — Ренн 1:1

Голи: Рамуш, 90+7 (з пенальті) — Гуірі, 33.

ПСЖ: Доннарумма, Ернандес (Мендеш, 71), Бералдо, Хакімі, Перейра, Лі Кан Ін (Асенсіо 46), Руїс, Вітінья, Барколя (Коло Муані, 65), Мбаппе (Рамуш, 65), Дембеле (Заїр-Емері, 71).

Ренн: Манданда, Сейду, Белосьян, Ву, Дуе, Салах (Тер'є, 66), Сантамарія, Дуе (Буріжо 56), Блас, Гуїрі (Омарі, 81), Калімуендо (Трюффер, 66).

Попередження: Хакімі, Ернандес, Рамуш, Руїс, Бералдо — Дуе, Блас, Манданда.