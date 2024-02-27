32-річний валлієць розпочав самостійну роботу в клубі МЛС.
Ерік Рамзі, ФК Міннесота Юнайтед
27 лютого 2024, 08:59
Міннесота Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ерік Рамзі.
Для 32-річного валлійця це перша самостійна робота із дорослою командою. Деталі угоди не розголошуються.
До цього Рамзі працював асистентом у тренерських штабах Шрусбері та Манчестер Юнайтед, а також збірної Уельсу. Крім цього він працював з молоддю в Челсі та Свонсі.
На старті нового сезону МЛС Міннесота обіграла Остін (2:1), а наступного туру команда зіграє проти Коламбус Крю. Матч відбудеться 2 березня.
За підсумками минулого сезону Міннесота фінішувала на 11 місці у турнірній таблиці Західної конференції МЛС.