Северная Америка

32-річний валлієць розпочав самостійну роботу в клубі МЛС.

Міннесота Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ерік Рамзі.

Для 32-річного валлійця це перша самостійна робота із дорослою командою. Деталі угоди не розголошуються.

До цього Рамзі працював асистентом у тренерських штабах Шрусбері та Манчестер Юнайтед, а також збірної Уельсу. Крім цього він працював з молоддю в Челсі та Свонсі.

На старті нового сезону МЛС Міннесота обіграла Остін (2:1), а наступного туру команда зіграє проти Коламбус Крю. Матч відбудеться 2 березня.

За підсумками минулого сезону Міннесота фінішувала на 11 місці у турнірній таблиці Західної конференції МЛС.