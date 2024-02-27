Україна

Півзахисник криворізького Кривбасу Юрій Вакулко поділився думками про виїзну перемогу в 18 турі УПЛ над черкаським ЛНЗ — 3:0.

У 18-му турі УПЛ Кривбас розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0. Після гри півзахисник криворізького клубу Юрій Вакулко дав оцінку виступам своєї команди.

"Вважаю, що ми добре розібрали суперника, переглянули достатньо їх матчів на зборах, та виконали план на гру. Тому зуміли впевнено перемогти.

Йде друге півріччя, Кривбас зарекомендував себе непоступливим суперником. Тому усі інші команди УПЛ будуть налаштовуватись на нас ще серйозніше. Ми ж зі свого боку, як каже Юрій Вернидуб, готуємось від гри до гри", — сказав Вакулко.

ЛНЗ — Кривбас 0:3 Відео голів та огляд матчу 23.02.2024