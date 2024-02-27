Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:0).

"Важкий матч. Багато повітряних тривог. Для наших новачків, легіонерів – неординарний поєдинок. Думаю, вони запам'ятають його надовго. Але такі є реалії. Головне, що матч було зіграно.

Важливо, що з такою командою як Шахтар зіграли внічию. Це є позитив для нас. Зіграти внічию з найкращою командою України. Загалом я задоволений хлопцями.

Незадоволений останніми 15 хвилинами, коли ми вийшли після повітряної тривоги. Ми перестали чинити тиск на гравців Шахтаря, давали спокійно працювати у першій стадії розвитку атак. Почалися проблеми у обороні. Обов'язково поговоримо з хлопцями про цей момент.

Загалом, я задоволений грою хлопців, задоволений ставленням. За певних умов ми могли і на кращий результат розраховувати", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Шахтар.