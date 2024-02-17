Іспанія

На думку журналіста, угоду вже остаточно вирішено.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже підписав попередній контракт з мадридським Реалом, повідомляє журналіст Marca Альварес де Мон.

За його інформацією, угода між 25-річним французом та "вершковими" вже вирішене питання і назад шляху немає.

"Кіліан Мбаппе підписав контракт із Реалом. Це вже справа минулого. Тепер шляху назад немає", — написав журналіст у своєму твіттері.

Раніше була інформація, що Мбаппе зароблятиме в Реалі близько 30 мільйонів євро за сезон. Контракт буде розрахований на 5-6 років.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім асистів.