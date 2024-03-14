Італія

Італійський клуб оголосив про нове призначення.

Лечче оголосив про призначення Луки Готті на посаду головного тренера, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода нового головного тренера із клубом розрахована до 30 червня 2024 року з можливістю продовження. Раніше італійський фахівець очолював Удінезе та Спецію.

На цій посаді він змінив Роберта Д’Аверса, якого звільнили через сутичку з гравцем Верони після поразки (0:1).

Нагадаємо, після закінчення матчу Д’Аверса на емоціях вдарив головою нападника Верони Тома Анрі. За це він отримав червону картку.

Після 28 турів Лечче посідає 15 місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч Лечче проведе проти Салернітани. Гра відбудеться 16 березня.