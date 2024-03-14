Лечче оголосив про призначення Луки Готті на посаду головного тренера, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода нового головного тренера із клубом розрахована до 30 червня 2024 року з можливістю продовження. Раніше італійський фахівець очолював Удінезе та Спецію.

На цій посаді він змінив Роберта Д’Аверса, якого звільнили через сутичку з гравцем Верони після поразки (0:1).

Нагадаємо, після закінчення матчу Д’Аверса на емоціях вдарив головою нападника Верони Тома Анрі. За це він отримав червону картку.

Після 28 турів Лечче посідає 15 місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч Лечче проведе проти Салернітани. Гра відбудеться 16 березня.