Італійський клуб оголосив про нове призначення.
Лука Готті, Лечче
14 березня 2024, 20:14
Лечче оголосив про призначення Луки Готті на посаду головного тренера, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Угода нового головного тренера із клубом розрахована до 30 червня 2024 року з можливістю продовження. Раніше італійський фахівець очолював Удінезе та Спецію.
На цій посаді він змінив Роберта Д’Аверса, якого звільнили через сутичку з гравцем Верони після поразки (0:1).
Нагадаємо, після закінчення матчу Д’Аверса на емоціях вдарив головою нападника Верони Тома Анрі. За це він отримав червону картку.
Після 28 турів Лечче посідає 15 місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч Лечче проведе проти Салернітани. Гра відбудеться 16 березня.