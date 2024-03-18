Франція

Наставник парижан поділився своїми думками після гри з Монпельє.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу своєї команди у матчі французької Ліги 1 проти Монпельє (6:2).

"Безперечно, це був чудовий вечір. Ми чудово розпочали матч, швидко повели у рахунку. Щоправда, ми діяли трохи недбало у захисті та дозволяли супернику надто багато, завдяки чому він повернувся у гру. У другому таймі ми зробили те, що мали зробити в першому, і повернули собі перевагу.

Що ж до відриву в таблиці, це чудово. Перед матчем ми знали, що у разі перемоги відірвемося від найближчого переслідувача на 12 очок — це чотири матчі, а в сезоні залишилося лише вісім. Ми хочемо завоювати титул якнайшвидше і націлені на те, щоб бути конкурентоспроможними у всіх турнірах", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе вийшов на восьме місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Франції.