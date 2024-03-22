Судячи за все питання вже вирішено.
Мбаппе, getty images
22 березня 2024, 21:53
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився про своє майбутнє та ажіотаж навколо цієї події. Його слова наводить журналіст Адрієн Грейнер.
"Я досі нічого не оголосив про своє майбутнє, тому що мені нема чого сказати. Завжди казав, що коли мені буде про що оголосити, я зроблю це, як чоловік.
Щодо термінів, думаю, моє майбутнє вирішиться до Євро.
Не турбує зовнішній шум. Я зосереджуюсь на наступному матчі. Ми бачили все, що відбувалося останніми тижнями — я зберіг свою ефективність і був корисним у важливих матчах. Це залишається моєю головною метою.
Те, що відбувається зовні, нехай там і залишається. Я не несу відповідальності за слова та думки людей, але так, я бачу їхні розмови", — сказав Мбаппе.