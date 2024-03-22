Франція

Судячи за все питання вже вирішено.

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився про своє майбутнє та ажіотаж навколо цієї події. Його слова наводить журналіст Адрієн Грейнер.

"Я досі нічого не оголосив про своє майбутнє, тому що мені нема чого сказати. Завжди казав, що коли мені буде про що оголосити, я зроблю це, як чоловік.

Щодо термінів, думаю, моє майбутнє вирішиться до Євро.