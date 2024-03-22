Франція

Луїс Енріке висловився про можливий перехід Кіліана Мбаппе до Реалу.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вкотре прокоментував можливий перехід нападника Кіліана Мбаппе до мадридського Реалу.

"Перехід Мбаппе до мадридського Реалу? Я не знаю, ніхто не знає. Тільки Кіліан знає. Коли всі зацікавлені сторони вирішать поділитися правдою та своїми рішеннями, ми будемо готові вислухати їх", — наводить слова Енріке інсайдер Фабріціо Романо.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 37 матчів, у яких забив 38 голів та віддав вісім асистів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе — з відривом найбільш високооплачуваний гравець Ліги 1.