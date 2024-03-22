Луїс Енріке висловився про можливий перехід Кіліана Мбаппе до Реалу.
Луїс Енріке та Кіліан Мбаппе, Getty Images
22 березня 2024, 10:46
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вкотре прокоментував можливий перехід нападника Кіліана Мбаппе до мадридського Реалу.
"Перехід Мбаппе до мадридського Реалу? Я не знаю, ніхто не знає. Тільки Кіліан знає. Коли всі зацікавлені сторони вирішать поділитися правдою та своїми рішеннями, ми будемо готові вислухати їх", — наводить слова Енріке інсайдер Фабріціо Романо.
Нинішнього сезону Мбаппе провів 37 матчів, у яких забив 38 голів та віддав вісім асистів.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе — з відривом найбільш високооплачуваний гравець Ліги 1.