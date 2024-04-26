Франція

Мілан Шкрініар відзначив партнерів по команді.

Захисник ПСЖ Мілан Шкрініар поділився думкою про перемогу над Лор'яном у 29-му турі Ліги 1 (4:1).

«Я не думаю, що це була наша найкраща гра, тому що за рахунку 2:0 ми могли б краще контролювати перебіг матчу. Ми надто легко втрачали м'яч, але знаємо, що в атаці ми дуже сильні.

Я думаю, що на цей момент у нас є два найкращі гравці світу — Мбаппе і Дембеле. Для мене це два найкращі гравці світу.

Ми знаємо їхні якості, вони завжди допомагають команді своїми голами, своїми діями, усім, що вони роблять. З ними легко грати", – сказав Шкріньяр.

Серед досягнень Кіліана в тому числі вихід на восьме місце в списку бомбардирів в історії Ліги 1.