Україна

Гравець Олександрії розташувався на 91-й позиції.

Центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг найдосвідченіших гравців до 20 років. В рейтингу лише один представник України – Кирило Сігеєв. У футболіста Олександрії 91-ша позиція.

Очолює рейтинг півзахисник Бенфіки Жоау Невеша. Португалець відіграв не менше 4905 офіційних ігрових хвилин, з яких 97% у стартовому складі на відмінному рівні за останні 365 днів.

Нагадаємо, Сігеєв побив клубний рекорд Олександрії.